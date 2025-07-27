Пухнастий турист: що варто знати, вирушаючи в мандрівку з улюбленцем

Домашні тварини останнім часом стали для українців справжніми членами родини, тому й не дивно, що дедалі частіше їх беруть з собою у подорожі. Хтось обирає Карпати, а комусь до вподоби - Львів, Одеса чи Київська область. Проте навіть в умовах внутрішнього туризму дорога для тварин досить нелегка.

РБК-Україна разом із Pethouse підготували поради для петбатьків, що слід узяти з собою для комфортної подорожі з твариною.

5 важливих правил для подорожі з улюбленцем

В Україні затвердили правила та умови транспортування тварин - і тепер це стосується не тільки потягів Укрзалізниці, а й автобусів. Тому обов'язково ознайомтеся з новими стандартами:

Відтепер з великими собаками можна подорожувати у всіх типах вагонів, включно з СВ та "Інтерсіті+", за умови викупу всіх місць у купе або блоку місць.

Великі собаки (вище 45 см в холці) можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:

"Інтерсіті+" за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля своїх петбатьків, під місцями для сидіння або біля них.

Спальних вагонах класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення РІЦ (RIC). Для цього потрібно викупити всі місця в купе.

Коти та собаки дрібних порід (до 45 см у холці):

Можуть перебувати в купе без переноски за умови викупу всіх місць у купе. Переноска може бути не з "жорсткою конструкцією".

Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їздити в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини, але обов'язково з амуніцією - намордником і повідцем.

Серед обов'язкового - ветпаспорт з відмітками про вакцинацію, зокрема від сказу.

Також попіклуйтеся про комфорт тварини та оточення. Щось із необхідних аксесуарів у поїздку можна зібрати вдома, а все інше придбати в інтернет-магазині зоотоварів.

Безпечне транспортування

Під час подорожі з улюбленцем будь-яким видом транспорту, зважайте на заходи безпеки. Для авто, потяга чи автобусу знадобляться:

Переноска - для котів та невеликих собак підійде пластикова, сумка-переноска чи рюкзак-переноска. Підбирати варто залежно від тривалості подорожі та зважаючи на розмір і зріст тварини: вона має комфортно розвертатися всередині та підійматися на лапи. Також зверніть увагу, що за оновленими правилами Укрзалізниці вони мають бути з водонепроникним дном.

Автоаксесуари - автогамак захистить сидіння машини, а регульований повідець до нього зафіксує тварину в салоні та чудово підійде для собак великих порід. Для менших розмірів зручнішим буде автокрісло для собаки чи кота, яке кріпиться ременями безпеки.

Амуніція - завжди має бути під рукою, аби тварина не загубилася під час подорожі

Адресник - важлива деталь, що допомагає ідентифікувати улюбленця у разі випадкової втечі

Чипування - ще одна міра безпеки для повернення звірят, якщо вони загубляться. Чипувати тварину можна в будь-якій ветлікарні міста.

Улюбленцям, які будуть їхати в переносці, дайте час звикнути до неї. Напередодні подорожі залиште її відкритою вдома з улюбленими речами всередині та смаколиками.

Ретельно підготуйте вашого улюбленця для поїздки (фото: Freepik)

Невелика аптечка

Ветеринарний лікар Коваленко Богдан рекомендує мати з собою антисептичний засіб (хлоргексидин), знеболювальні (мелоксикам, сімалджекс чи онсіор), сорбенти (ентеросгель, пресорб або діадог) та антигістамінні. Корисним буде ще й гачок для видалення кліщів та протипаразитарний спрей, а також маленький термометр і бинт.

Вода та їжа

Влітку дуже важливо підтримувати гідратацію організму улюбленця, тож захопіть дорожню поїлку або складну миску і пляшку з водою - вони не займуть багато місця.

Також спакуйте достатньо їжі, бажано сухий корм, адже він не зіпсується в дорозі, але заздалегідь розфасуйте його порційно і підпишіть.

Додатково можна покласти смаколики. Безпосередньо перед поїздкою краще не годувати улюбленця, щоб знизити ризик захитування та нудоти у дорозі.

Комфортний температурний режим

Влітку звірята складніше переносять подорожі через спеку. Охолоджуючий килимок для собак та котів буде ідеальним рішенням у дорозі - він не потребує підготовки та вже готовий до використання. Оберіть зручний куточок у транспорті, постеліть там килимок та дайте змогу улюбленцю вмоститися зручніше.

Гігієна й чистота

Перш ніж вирушати, задовольніть фізіологічні потреби тварини: вигуляйте собаку, дайте сходити в туалет коту. Також у поїздку варто взяти біорозкладні пакети для прибирання, спеціальні вологі серветки та одноразові пелюшки для собак, аби запобігти форс-мажорам, оскільки не завжди є змога зробити зупинку.

Подорож з котом чи собакою неодмінно стане незабутньою, якщо ретельно до неї підготуватися та подбати про звіряче щастя свого члена родини.