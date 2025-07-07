Вперше в Україні: затверджено офіційні правила перевезення тварин у автобусах
В Україні з'явилися офіційні правила перевезення домашніх тварин у міжміських автобусах. Раніше жодних чітких вимог не існувало, що створювало плутанину та дискомфорт як для пасажирів, так і для перевізників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача.
Що передбачають нові правила
Тварини до 10 кг - коти, собаки, птахи, гризуни можуть їхати у контейнерах або сумках з абсорбуючим дном. Їх дозволено тримати на руках, під сидінням або на окремому місці (за наявності додаткового квитка).
Собаки від 10 до 45 кг - мають перебувати на підлозі на підстилці, у наморднику. Також слід викупити місце поруч із власником.
Собаки понад 45 кг - перевозяться лише за індивідуальними правилами перевізника у спеціально обладнаному транспорті.
Собаки-поводирі - можуть їздити безкоштовно поруч із людьми, яких супроводжують.
Обов’язкова вимога - наявність ветеринарного паспорта для всіх тварин.
"Ці правила – не лише про тварин. Вони про гуманність, безпеку, взаємну повагу. І ще один крок до того, щоб транспорт в Україні ставав європейським - не лише за технікою, а за сенсами", - зазначив Деркач.
Нагадаємо, раніше Кабмін оприлюднив проєкт постанови, який передбачає чіткі вимоги для перевезення дрібних, середніх і великих тварин, а також собак-поводирів. Документ має на меті підвищити безпеку та комфорт для пасажирів і тварин.
Також ми писали, що в Україні офіційний ветпаспорт для домашніх тварин видають у державних ветклініках. Він потрібен для ідентифікації, підтвердження щеплень і подорожей. Щоб отримати документ, тварина має бути чипована або мати клеймо та вакцинацію від сказу. Ветпаспорт чинний упродовж життя тварини. Без ідентифікації або щеплення у видачі можуть відмовити.
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