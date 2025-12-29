UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудня

Погода в Україні завтра може бути небезпечною (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища впродовж вівторка, 30 грудня. Погодні умови у цей день можуть призвести до ускладнення роботи підприємств і руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чому й де саме погода може бути небезпечною

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні впродовж вівторка, 30 грудня.

Так, у всіх областях країни на дорогах - ожеледиця.

Крім того, сильні пориви вітру - зі швидкістю до 15-20 метрів за секунду - ймовірні вдень:

  • у західних областях (крім Закарпатської);
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили фахівці УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де завтра буде сніг і що з температурою повітря

Виходячи із загального прогнозу Укргідрометцентру на добу 30 грудня, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Невеликий сніг вночі ймовірний у більшості областей. Вдень - місцями.

У Карпатах тим часом прогнозують помірний сніг.

"Лише вночі у більшості південних областей - без опадів", - зауважили експерти УкрГМЦ.

Температура повітря вночі:

  • в середньому - від 1 до 6 градусів морозу;
  • на північному сході країни - до 9 градусів морозу;
  • у Карпатах - від 6 до 11 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • по Україні - від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла;
  • на крайньому півдні країни - 2-4 градуси вище нуля;
  • у Карпатах - від 3 до 8 градусів морозу.

Прогноз погоди на 30 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди завтра в Києві та області

По території міста Києва та Київської області впродовж 30 грудня також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - ожеледицю на дорогах.

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

В цілому ж погода у столичному регіоні буде хмарною, з проясненнями.

Вночі - невеликий сніг. Вдень - місцями.

Вітер - західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 4 до 6 градусів морозу;
  • по області - від 1 до 6 градусів морозу;

Температура повітря вдень:

  • у Києві - від 1 до 3 градусів морозу;
  • по області - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - підсумували фахівці Укргідрометцентру.

Попередження й прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що з огляду на справжнє зимове похолодання, на річках і мілководді водосховищ України очікується поява та подальше посилення льодових явищ (які можуть нести небезпеку).

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

