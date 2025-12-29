Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудня

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що з огляду на справжнє зимове похолодання, на річках і мілководді водосховищ України очікується поява та подальше посилення льодових явищ (які можуть нести небезпеку).

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

