RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Снег, гололедица и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 30 декабря

Погода в Украине завтра может быть опасной (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в течение вторника, 30 декабря. Погодные условия в этот день могут привести к осложнению работы предприятий и движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Почему и где именно погода может быть опасной

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в течение вторника, 30 декабря.

Так, во всех областях страны на дорогах - гололедица.

Кроме того, сильные порывы ветра - со скоростью до 15-20 метров в секунду - вероятны днем:

  • в западных областях (кроме Закарпатской);
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где завтра будет снег и что с температурой воздуха

Исходя из общего прогноза Укргидрометцентра на сутки 30 декабря, погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.

Небольшой снег ночью вероятен в большинстве областей. Днем - местами.

В Карпатах тем временем прогнозируют умеренный снег.

"Только ночью в большинстве южных областей - без осадков", - отметили эксперты УкрГМЦ.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем - от 1 до 6 градусов мороза;
  • на северо-востоке страны - до 9 градусов мороза;
  • в Карпатах - от 6 до 11 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • по Украине - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла;
  • на крайнем юге страны - 2-4 градуса выше нуля;
  • в Карпатах - от 3 до 8 градусов мороза.

Прогноз погоды на 30 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды завтра в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области в течение 30 декабря также прогнозируют опасные метеорологические явления - гололедицу на дорогах.

"I уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

В целом же погода в столичном регионе будет облачной, с прояснениями.

Ночью - небольшой снег. Днем - местами.

Ветер - западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 4 до 6 градусов мороза;
  • по области - от 1 до 6 градусов мороза;

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - от 1 до 3 градусов мороза;
  • по области - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - подытожили специалисты Укргидрометцентра.

Предупреждение и прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что учитывая настоящее зимнее похолодание, на реках и мелководье водохранилищ Украины ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений (которые могут нести опасность).

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеСнегопадПогода в КиевеПогода на деньМетеоролог