Снег, гололедица и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 30 декабря

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что учитывая настоящее зимнее похолодание, на реках и мелководье водохранилищ Украины ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений (которые могут нести опасность).

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

