Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудня
Синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища впродовж вівторка, 30 грудня. Погодні умови у цей день можуть призвести до ускладнення роботи підприємств і руху транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чому й де саме погода може бути небезпечною
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні впродовж вівторка, 30 грудня.
Так, у всіх областях країни на дорогах - ожеледиця.
Крім того, сильні пориви вітру - зі швидкістю до 15-20 метрів за секунду - ймовірні вдень:
- у західних областях (крім Закарпатської);
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили фахівці УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Де завтра буде сніг і що з температурою повітря
Виходячи із загального прогнозу Укргідрометцентру на добу 30 грудня, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.
Невеликий сніг вночі ймовірний у більшості областей. Вдень - місцями.
У Карпатах тим часом прогнозують помірний сніг.
"Лише вночі у більшості південних областей - без опадів", - зауважили експерти УкрГМЦ.
Температура повітря вночі:
- в середньому - від 1 до 6 градусів морозу;
- на північному сході країни - до 9 градусів морозу;
- у Карпатах - від 6 до 11 градусів морозу.
Температура повітря вдень:
- по Україні - від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла;
- на крайньому півдні країни - 2-4 градуси вище нуля;
- у Карпатах - від 3 до 8 градусів морозу.
Прогноз погоди на 30 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди завтра в Києві та області
По території міста Києва та Київської області впродовж 30 грудня також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - ожеледицю на дорогах.
"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.
В цілому ж погода у столичному регіоні буде хмарною, з проясненнями.
Вночі - невеликий сніг. Вдень - місцями.
Вітер - західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - від 4 до 6 градусів морозу;
- по області - від 1 до 6 градусів морозу;
Температура повітря вдень:
- у Києві - від 1 до 3 градусів морозу;
- по області - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - підсумували фахівці Укргідрометцентру.
Попередження й прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
