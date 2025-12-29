Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудня

Синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища впродовж вівторка, 30 грудня. Погодні умови у цей день можуть призвести до ускладнення роботи підприємств і руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В цілому ж погода у столичному регіоні буде хмарною, з проясненнями.

По території міста Києва та Київської області впродовж 30 грудня також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - ожеледицю на дорогах .

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

Крім того, сильні пориви вітру - зі швидкістю до 15-20 метрів за секунду - ймовірні вдень:

Так, у всіх областях країни на дорогах - ожеледиця .

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що з огляду на справжнє зимове похолодання, на річках і мілководді водосховищ України очікується поява та подальше посилення льодових явищ (які можуть нести небезпеку).

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.