ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудня

Понеділок 29 грудня 2025 15:50
UA EN RU
Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудня Погода в Україні завтра може бути небезпечною (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища впродовж вівторка, 30 грудня. Погодні умови у цей день можуть призвести до ускладнення роботи підприємств і руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чому й де саме погода може бути небезпечною

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні впродовж вівторка, 30 грудня.

Так, у всіх областях країни на дорогах - ожеледиця.

Крім того, сильні пориви вітру - зі швидкістю до 15-20 метрів за секунду - ймовірні вдень:

  • у західних областях (крім Закарпатської);
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили фахівці УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудняПопередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де завтра буде сніг і що з температурою повітря

Виходячи із загального прогнозу Укргідрометцентру на добу 30 грудня, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Невеликий сніг вночі ймовірний у більшості областей. Вдень - місцями.

У Карпатах тим часом прогнозують помірний сніг.

"Лише вночі у більшості південних областей - без опадів", - зауважили експерти УкрГМЦ.

Температура повітря вночі:

  • в середньому - від 1 до 6 градусів морозу;
  • на північному сході країни - до 9 градусів морозу;
  • у Карпатах - від 6 до 11 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • по Україні - від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла;
  • на крайньому півдні країни - 2-4 градуси вище нуля;
  • у Карпатах - від 3 до 8 градусів морозу.

Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудняПрогноз погоди на 30 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди завтра в Києві та області

По території міста Києва та Київської області впродовж 30 грудня також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - ожеледицю на дорогах.

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

В цілому ж погода у столичному регіоні буде хмарною, з проясненнями.

Вночі - невеликий сніг. Вдень - місцями.

Вітер - західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 4 до 6 градусів морозу;
  • по області - від 1 до 6 градусів морозу;

Температура повітря вдень:

  • у Києві - від 1 до 3 градусів морозу;
  • по області - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - підсумували фахівці Укргідрометцентру.

Сніг, ожеледиця й шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 30 грудняПопередження й прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що з огляду на справжнє зимове похолодання, на річках і мілководді водосховищ України очікується поява та подальше посилення льодових явищ (які можуть нести небезпеку).

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Снігопад Погода в Києві Погода на день Метеоролог
Новини
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну