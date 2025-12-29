Снег, гололедица и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 30 декабря

Синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в течение вторника, 30 декабря. Погодные условия в этот день могут привести к осложнению работы предприятий и движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В целом же погода в столичном регионе будет облачной, с прояснениями.

По территории города Киева и Киевской области в течение 30 декабря также прогнозируют опасные метеорологические явления - гололедицу на дорогах .

Исходя из общего прогноза Укргидрометцентра на сутки 30 декабря, погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

Кроме того, сильные порывы ветра - со скоростью до 15-20 метров в секунду - вероятны днем:

Так, во всех областях страны на дорогах - гололедица .

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что учитывая настоящее зимнее похолодание, на реках и мелководье водохранилищ Украины ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений (которые могут нести опасность).

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

