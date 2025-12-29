Снег, гололедица и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 30 декабря
Синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в течение вторника, 30 декабря. Погодные условия в этот день могут привести к осложнению работы предприятий и движения транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Почему и где именно погода может быть опасной
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в течение вторника, 30 декабря.
Так, во всех областях страны на дорогах - гололедица.
Кроме того, сильные порывы ветра - со скоростью до 15-20 метров в секунду - вероятны днем:
- в западных областях (кроме Закарпатской);
- в Житомирской области;
- в Винницкой области.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где завтра будет снег и что с температурой воздуха
Исходя из общего прогноза Укргидрометцентра на сутки 30 декабря, погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.
Небольшой снег ночью вероятен в большинстве областей. Днем - местами.
В Карпатах тем временем прогнозируют умеренный снег.
"Только ночью в большинстве южных областей - без осадков", - отметили эксперты УкрГМЦ.
Температура воздуха ночью:
- в среднем - от 1 до 6 градусов мороза;
- на северо-востоке страны - до 9 градусов мороза;
- в Карпатах - от 6 до 11 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- по Украине - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла;
- на крайнем юге страны - 2-4 градуса выше нуля;
- в Карпатах - от 3 до 8 градусов мороза.
Прогноз погоды на 30 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды завтра в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области в течение 30 декабря также прогнозируют опасные метеорологические явления - гололедицу на дорогах.
"I уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.
В целом же погода в столичном регионе будет облачной, с прояснениями.
Ночью - небольшой снег. Днем - местами.
Ветер - западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - от 4 до 6 градусов мороза;
- по области - от 1 до 6 градусов мороза;
Температура воздуха днем:
- в Киеве - от 1 до 3 градусов мороза;
- по области - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - подытожили специалисты Укргидрометцентра.
Предупреждение и прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что учитывая настоящее зимнее похолодание, на реках и мелководье водохранилищ Украины ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений (которые могут нести опасность).
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.