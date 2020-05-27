СНБО допускает биологические войны и конфликты в космосе

Фото: встреча Алексея Данилова и Кристины Квин (facebook.com/rnbou)

Украина собирается расширить сотрудничество с США в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украине нужны новые подходы и концепции в сфере национальной безопасности. По его словам, в будущем возможны биологические войны и конфликты в космосе.

Об этом он заявил во время встречи со временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, передает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, стороны обсудили состояние сотрудничества в секторе обороны и расширения партнерство в области кибербезопасности. В СНБО заявляют о приоритетности этого направления, поскольку в будущем возможны биологические войны и конфликты в космосе.

"В этом направлении мы двигаться максимально быстро. Следующие войны - это войны кибернетические, биологические и противостояние в космосе, что требует от государства принципиально новых подходов и концепций в сфере национальной безопасности", - заявил Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил, что киберзащита является важной составляющей для цифровой трансформации страны, добавив, что в СНБО разработали комплекс мер для улучшения защиты государственных ресурсов.

РБК-Украина писало, что в Украине в последнее время существенно увеличилось количество кибератак на сайты органов власти.

Ранее из-за хакерских атак была заблокирована работа сайта уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия использует кибератаки, как политический инструмент.

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Автор: Максим Зайченко