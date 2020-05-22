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Кулеба на Совбезе ООН: Россия использует кибератаки как политический инструмент

Новости » Политика     22.05.2020 - 21:45
Кулеба на Совбезе ООН: Россия использует кибератаки как политический инструмент
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина призвала ООН притянуть Россию к международной ответственности за кибератаки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Совет безопасности ООН притянуть к международной ответственности Российскую Федерацию за совершение кибератак на критические объекты Украины. Такие действия Россия использует как политический инструмент.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По словам министра, с 2014 года кибератаки являются одним из элементов российской агрессии против Украины. Кулеба отметил, что на протяжении 2019 года в Украине зафиксировали более 1,5 тысячи инцидентов связанных с кибербезопасностью.

"Мы знаем, что Россия ответственна за ряд киберопераций, которые использовались как политический инструмент. Когда с помощью информационных и коммуникационных технологий проводились кампании по дезинформации, вмешательства в избирательный процесс, кибершпионаж, кибератаки на критическую инфраструктуру в ряде стран в Европе и вне ее", - сказал Кулеба.

Также он призвал членов ООН выработать совместные правила, которые помогут предотвратить дискредитацию компьютерных технологий.

Напомним, днями РБК-Украина писало, что из-за хакерских атак из России заблокирован сайт омбудсмена Украины.

Также сообщалось, что Россия использует Украину как площадку для испытаний кибератак.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ООНДмитрий Кулебакибератака
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