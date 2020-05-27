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РНБО допускає біологічні війни і конфлікти в космосі

Новини » Політика     27.05.2020 - 19:14
РНБО допускає біологічні війни і конфлікти в космосі
Фото: зустріч Олексія Данилова та Христини Квін (facebook.com/rnbou)

Україна збирається розширити співпрацю з США у сфері кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов зазначив, що Україні потрібні нові підходи та концепції у сфері національної безпеки. За його словами, в майбутньому можливі біологічні війни та конфлікти в космосі.

Про це він заявив під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Христиною Квін, передає прес-служба РНБО.

Як зазначається, сторони обговорили стан співробітництва в секторі оборони та розширення партнерства в області кібербезпеки. У РНБО заявляють про пріоритетність цього напрямку, оскільки в майбутньому можливі біологічні війни та конфлікти в космосі.

"У цьому напрямку ми рухатися максимально швидко. Наступні війни - це війни кібернетичні, біологічні та протистояння в космосі, що вимагає від держави принципово нових підходів і концепцій у сфері національної безпеки", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що кіберзахист є важливою складовою для цифрової трансформації країни, додавши, що в РНБО розробили комплекс заходів для поліпшення захисту державних ресурсів.

РБК-Україна писало, що в Україні останнім часом суттєво збільшилась кількість кібератак на сайти органів влади.

Раніше через хакерські атаки була заблокована робота сайту уповноваженого Верховної ради з прав людини.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія використовує кібератаки, як політичний інструмент.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України РНБОСполучені Штати Америкиполитикакибербезопасность
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