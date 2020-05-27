В Украине увеличились кибератаки на органы власти

Фото: подозрительные действия за неделю увеличились почти в 12 раз (Freepik)

За неделю было выявлено более 100 тысяч подозрительных действий

В Украине существенно увеличилось количество кибератак на сайты органов власти. В период с 20 по 26 мая зафиксировано увеличение подозрительных событий почти в 12 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что за этот период всего было выявлено 107 566 подозрительных событий.

"Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (59%), попыток сетевого сканирования (35%), выявление сетевого трояна (2%) и попыток получения прав администратора (2%)", - сообщили в Госспецсвязи.

При этом система защиты заблокировала 4705 различных атак, что на 24% меньше, чем на предыдущей неделе. Большинство (98%) - это атаки прикладного уровня. Кроме этого было выявлено 13 DDoS-атак, большинство из которых на сайты Офиса президента.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3377 киберинцидентов, что на 10% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (93% от общего количества) и фишинга (4%)", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи призвали в случае кибератак или подозрительных действий сразу обращаться в правительственную команду реагирования CERT-UA.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия использует кибератаки, как политический инструмент.

Также РБК-Украина писало, что в середине мая из-за хакерских атак была заблокирована работа сайта уполномоченного Верховной рады по правам человека.

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Автор: Игорь Литвиненко