В СНБО заявили о необходимости усиления кибербезопасности Украины

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В СНБО разработали комплекс мер для улучшения защиты государственных ресурсов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил необходимость улучшения кибербезопасности Украины. Данилов добавил, что киберзащита является важной составляющей для цифровой трансформации страны.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

По словам Данилова, сейчас в Украине существует потребность в усилении киберзащиты государственных ресурсов и персональных данных украинцев. Он подчеркнул, что киберзащита персональных данных является приоритетом государственной политики.

"Ситуацию усложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозы, связанной с распространением коронавируса", - пояснил секретарь СНБО.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Национального координационного центра кибербезопасности разработали комплекс мер для улучшения состояния защищенности государственных информационных ресурсов, усиления защиты персональных данных граждан от утечек, а также совершенствования нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила всемирно известного хакера, который похитил персональные данные жителей США и стран Европейского союза. В прошлом году киберпреступник опубликовал свыше 700 млн адресов электронных ящиков и более 20 млн паролей.

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Автор: Дмитрий Левицкий