ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СНБО заявили о необходимости усиления кибербезопасности Украины

Новости » Политика     22.05.2020 - 21:14
В СНБО заявили о необходимости усиления кибербезопасности Украины
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В СНБО разработали комплекс мер для улучшения защиты государственных ресурсов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил необходимость улучшения кибербезопасности Украины. Данилов добавил, что киберзащита является важной составляющей для цифровой трансформации страны.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

По словам Данилова, сейчас в Украине существует потребность в усилении киберзащиты государственных ресурсов и персональных данных украинцев. Он подчеркнул, что киберзащита персональных данных является приоритетом государственной политики.

"Ситуацию усложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозы, связанной с распространением коронавируса", - пояснил секретарь СНБО.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Национального координационного центра кибербезопасности разработали комплекс мер для улучшения состояния защищенности государственных информационных ресурсов, усиления защиты персональных данных граждан от утечек, а также совершенствования нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила всемирно известного хакера, который похитил персональные данные жителей США и стран Европейского союза. В прошлом году киберпреступник опубликовал свыше 700 млн адресов электронных ящиков и более 20 млн паролей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины СНБОкибербезопасность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь