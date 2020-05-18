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Из-за хакерских атак заблокирована работа сайта омбудсмена

Новости » Общество     18.05.2020 - 18:48
Из-за хакерских атак заблокирована работа сайта омбудсмена
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

До этого Денисова сообщала о массированных кибератаках на сайт

Из-за хакерских атак заблокирована работа сайта уполномоченного Верховной рады по правам человека. Сайт продолжает оставаться недоступным.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Дениса в Facebook.

"Работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека не может быть восстановлена из-за постоянных посторонних атаки на ресурс. Поэтому всю актуальную информацию читайте на публичных страницах в Facebook и Telegram", - написала Денисова.

Напомним, 13 мая Денисова заявила о массированных хакерских атаках на сайт Омбудсмена. По ее словам, кибератаки начинаются сразу после сообщения омбудсмена об украинских пленных в РФ или на оккупированных территориях. В связи с этим Денисова обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой начать расследование хакерских атак.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия использует Украину как площадку для испытаний кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon. Данная группа атаковала более 5 тысяч объектов в Украине. При этом используется вредоносное программное обеспечение для Windows.

Также сообщалось, что в период с 6 по 12 мая на государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры Украины было совершено почти 11 тысяч кибератак.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины сайтомбудсменкибератакаДенисова
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