Смертельное ДТП под Харьковом: водителю фуры сообщили подозрение

Водителю грузовика MAN сообщили о подозрении по делу о ДТП под Харьковом, в котором погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Мужчина задержан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Подозрение водителю сообщено по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.
В настоящее время водитель грузовика задержан. Решается вопрос об обращении в суд для избрания ему меры пресечения.
Напомним, ранее полиция переквалифицировала дело в отношении водителя фуры, после получения данных медицинской экспертизы.
Отметим, смертельное ДТП на въезде в Харьков с участием пяти автомобилей произошло вечером 25 ноября. В аварии погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок.
Как сообщало РБК-Украина, согласно выводам медицинского освидетельствования, водитель управлял грузовиком в состоянии опьянения.