Смертельна ДТП під Харковом: водієві фури повідомили підозру

Водієві вантажівки MAN повідомили про підозру у справі про ДТП під Харковом , в якому загинули три людини, в тому числі трирічна дитина. Чоловіка затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

В цей час водій вантажівки затриманий. Вирішується питання про звернення до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Підозру водієві повідомлено за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей.

Нагадаємо, раніше поліція перекваліфікувала справу щодо водія фури, після отримання даних медичної експертизи.

Зазначимо, смертельна ДТП на в'їзді до Харкова за участю п'яти автомобілів сталася ввечері 25 листопада. В аварії загинули три людини, в тому числі трирічна дитина.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з висновками медичного огляду, водій керував вантажівкою в стані сп'яніння.