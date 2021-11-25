На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП. Один из грузовиков раздавил легковой автомобиль

На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Полиция выясняет обстоятельства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщение об аварии поступило в 18: 25.

По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.

Фото: в Харьковской области произошло масштабное ДТП (facebook.com/police.kharkov)

Есть погибшие, однако их количество пока неизвестно.

"На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели", - пишет пресс-служба.