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В прокуратуре рассказали подробности смертельного ДТП под Харьковом

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Украина, Харьков, Пятница 26 ноября 2021 04:29
В прокуратуре рассказали подробности смертельного ДТП под Харьковом Фото: прокуратура раскрыла подробности ДТП под Харьковом (фото facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталья Скороход

Стали известны подробности смертельного ДТП под Харьковом, в результате которого погибли три человека и пятеро были травмированы. Как известно, там вечером 25 ноября на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.

Подробности ДТП для РБК-Украина рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, ДТП произошло около 17:30 часов 25 ноября.

"По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри", - рассказал Чубенко.

В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.

В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.

"Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - уточняет Чубенко.

По словам Чубенко, после осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.

"Завтра водителю МАН будет сообщено о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителю содержание под стражей", - рассказывают РБК-Украина в Харьковской областной прокуратуре.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в в результате ДТП на Окружной под Харьковом погибли три человека, включая ребенка. Еще пятерых человек доставили в больницы с травмами.

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