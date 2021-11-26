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Смертельное ДТП под Харьковом: полиция переквалифицировала дело

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Харьков, Пятница 26 ноября 2021 15:19
Смертельное ДТП под Харьковом: полиция переквалифицировала дело Фото: полиция переквалифицировала дело о смертельной аварии под Харьковом (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители переквалифицировали дело по факту ДТП под Харьковом, в котором погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Водителю фуры MAN грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Экспертиза установила, что водитель грузовика MAN с полуприцепом находился под воздействием наркотиков. Как отметили в полиции, перед ДТП мужчина принимал каннабиноиды и опиаты.

На основании данных экспертизы сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет. Решается вопрос о сообщении водителю о подозрении.

Напомним, смертельное ДТП на въезде в Харьков с участием пяти автомобилей произошло вечером 25 ноября. В аварии погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок.

Отметим, первоначально по факту ДТП правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины, максимальное наказание по которой предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет.

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ДТП Министерство внутренних дел Украины
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