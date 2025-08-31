ua en ru
На Миколаївщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: троє осіб загинули

Миколаїв, Неділя 31 серпня 2025 10:58
На Миколаївщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: троє осіб загинули Фото: у Миколаївській області у ДТП загинули троє осіб (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Смертельна ДТП сталася у Миколаївській області вночі 31 серпня. Перекинувся мікроавтобус, троє осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Як зазначається, близько 02:00 між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 "Дніпро - Миколаїв" і залізничної колії сталась аварія за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter.

Це був мікроавтобус, водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення.

За попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало 18 осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, доставили до лікарні.
На Миколаївщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: троє осіб загинули
Фото: у Миколаївській області сталася ДТП (t.me/MykolaivNationalPolice)

Нагадаємо, днями у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинули шестеро людей, серед жертв - дитина.

Також нещодавно у центрі Києва сталась аварія за участі авто поліції, внаслідок ДТП загинула поліцейська.

Крім того, напередодні, 30 серпня, в Одеській області мер міста Рені потрапив у серйозне ДТП. Загинула 72-річна пасажирка автомобіля, водій та дитина п'яти років були госпіталізовані.

