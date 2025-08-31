На Миколаївщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: троє осіб загинули
Смертельна ДТП сталася у Миколаївській області вночі 31 серпня. Перекинувся мікроавтобус, троє осіб загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Як зазначається, близько 02:00 між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 "Дніпро - Миколаїв" і залізничної колії сталась аварія за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter.
Це був мікроавтобус, водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення.
За попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало 18 осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.
Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, доставили до лікарні.
Фото: у Миколаївській області сталася ДТП (t.me/MykolaivNationalPolice)
Нагадаємо, днями у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинули шестеро людей, серед жертв - дитина.
Також нещодавно у центрі Києва сталась аварія за участі авто поліції, внаслідок ДТП загинула поліцейська.
Крім того, напередодні, 30 серпня, в Одеській області мер міста Рені потрапив у серйозне ДТП. Загинула 72-річна пасажирка автомобіля, водій та дитина п'яти років були госпіталізовані.