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У смартфонах Pixel з'явиться популярна фішка iPhone: Google вже тестує новинку

14:17 10.07.2026 Пт
2 хв
Нове бета-оновлення розкрило плани техногіганта
aimg Ольга Завада
У смартфонах Pixel з'явиться популярна фішка iPhone: Google вже тестує новинку Google додасть в Android 17 ще одну зручну технологію (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google готує корисне оновлення для лінійки смартфонів Pixel. У коді свіжої тестової збірки Android 17 QPR1 виявили інструмент під назвою Photo Shuffle - він дозволить автоматично змінювати шпалери робочого столу за розкладом.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

Як працюватиме Photo Shuffle на смартфонах Pixel?

Знайдені скриншоти інтерфейсу вказують на те, що користувачі зможуть гнучко налаштовувати відображення знімків. Замість стандартної зміни випадкових картинок від Google система дозволить працювати з особистою галереєю.

Можна буде вибрати готові альбоми або створити унікальні папки, куди розумні алгоритми автоматично відбиратимуть фотографії конкретних людей чи домашніх улюбленців.

Розробники передбачили кілька сценаріїв для зміни зображень на екрані:

  • Щогодини;
  • Щодня;
  • Під час кожного дотику до дисплея;
  • Залежно від часу сходу та заходу сонця.

Наразі в Android є лише функція "Щоденні шпалери", проте вона обмежена виключно стандартними наборами картинок від виробника.

Нова ж утиліта з'явиться у меню "Шпалери та стиль" у налаштуваннях телефона. Очікується, що фішка стане доступною для всіх користувачів уже у вересні в межах планового стабільного оновлення Feature Drop.

У смартфонах Pixel з'явиться популярна фішка iPhone: Google вже тестує новинку

Інтерфейс майбутньої програми Photo Shuffle на смартфонах Pixel (скриншот: Android Authority)

Читайте більше: Google готує Pixel 11: які зміни чекають на користувачів

Курс на екосистему Apple

Це далеко не перший випадок, коли Google інтегрує в Android функції, які раніше довели свою успішність на iOS. Окрім візуального оновлення екрана блокування, техногігант активно копіює елементи безшовної екосистеми Apple.

Зокрема, на нещодавній конференції Google I/O 2026 розробники анонсували технологію Continue On. Вона працює за аналогією з функцією Apple Handoff і дозволяє миттєво продовжувати роботу в додатках або читання документів на іншому пристрої (наприклад, планшеті чи ноутбуці) з того самого місця, де користувач зупинився на смартфоні.

Експерти зазначають, що такі кроки спрямовані на утримання преміум-клієнтів та підвищення комфорту в межах Android-інфраструктури.

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