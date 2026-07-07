Ваші фото можуть навчати ШІ: Google таємно змінила важливе налаштування

Google внесла зміни до налаштувань конфіденційності. Відтепер компанія має право зберігати та використовувати особисті медіафайли користувачів для тренування та покращення своїх ШІ-моделей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Як Google розширив збір даних

Нововведення запровадили через приховане оновлення правил конфіденційності пошукових сервісів (Search services).

Компанія розіслала користувачам електронні листи, у яких подала ці зміни як "надання більшого контролю над збереженою історією та персоналізованими рекомендаціями".

Насправді ж користувачів автоматично підключили до розширеної програми збору даних.

Нова політика поширюється не лише на класичний пошуковик Google, а й на цілу екосистему сервісів:

Google Lens - фотографії та скріншоти (зокрема зроблені через функцію Circle to Search), які ви завантажуєте для візуального пошуку, тепер зберігаються на серверах;

Google Translate - аудіозаписи вашого голосу під час тренування вимови чи перекладу тепер використовуються як навчальний матеріал;

Search Live та голосовий пошук - усі усні запити та транскрипти розмов зберігаються для покращення розпізнавання мови;

Інші сервіси - карти (Maps), покупки (Shopping), авіаквитки (Flights), готелі (Hotels) та новини (News).

У Google офіційно підтвердили цю практику, зазначивши у довідковій документації, що збережені медіафайли допомагають розвивати генеративні ШІ-моделі та системи безпеки.

Крім того, компанія визнала, що зібрані файли можуть переглядати не лише алгоритми, а й живі люди (сторонні експерти-рецензенти), що створює серйозні ризики для конфіденційності.

Це рішення відображає новий глобальний тренд у сфері IT.

Оскільки відкрита інформація в інтернеті для навчання нейромереж поступово вичерпується, такі гіганти, як Google та Meta, починають масово збирати контент, який користувачі створюють або завантажують безпосередньо всередині закритих платформ чи розумних гаджетів.

Поділ налаштувань: юридична хитрість

Раніше користувачі могли контролювати збереження своєї історії через один загальний перемикач —-"Історія додатків і веб-пошуку" (Web & App Activity).

Якщо ви раніше вимикали його, щоб обмежити стеження, Google знайшла лазівку.

Тепер цю опцію розділили на дві абсолютно незалежні частини.

Дані пошуку винесли в окреме нове меню, яке за замовчуванням активоване у більшості користувачів. Тому навіть якщо ваше загальне відстеження веб-активності було вимкнене, новий збір медіафайлів для ШІ все одно може працювати на вашому акаунті.

Як заборонити Google використовувати ваші файли?

Користувачі мають можливість захистити свої дані та відкликати дозвіл на збір інформації.

Для цього потрібно виконати кілька кроків у налаштуваннях свого облікового запису:

Перейдіть на сторінку керування своєю активністю My Activity у налаштуваннях вашого Google-акаунта.

Знайдіть і відкрийте новий розділ "Історія пошукових сервісів" (Search Services History).

Знайдіть окремий вкладений пункт "Зберігати медіафайли" (Save Media) і зніміть із нього галочку. За бажанням можна повністю вимкнути й загальний тумблер історії пошукових сервісів.

У цьому ж меню налаштуйте функцію автоматичного видалення даних, обравши термін, після якого система очищатиме сховище (через 3, 18 або 36 місяців).

Перейдіть у сусіднє меню "Персоналізація пошукових сервісів" (Search Services Personalization) та вимкніть персоналізовані рекомендації, якщо не хочете, щоб ваші минулі запити впливали на видачу та таргетинг реклами.