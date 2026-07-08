Google готує Pixel 11: які зміни чекають на користувачів

Google офіційно розсилає запрошення на велику презентацію Made by Google, яка відбудеться 12 серпня у Нью-Йорку. Хоча у тизерах не називають конкретних моделей, оприлюднені силуети вказують на дебют флагманської лінійки смартфонів Pixel 11.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Дизайн та загадкова підсвітка Pixel Glow

Судячи з офіційного зображення, зовнішній вигляд майбутніх новинок багато у чому повторюватиме вдалі риси торішніх моделей. Ймовірно, Pixel 11 збереже фірмовий плаский екран і масивний блок камер.

Очікується, що преміальні версії Pro та складаний Pro Fold стануть дещо тоншими. Проте головною візуальною та апаратною фішкою серії має стати технологія Pixel Glow.

Замість інфрачервоного термометра, який не знайшов прийняття серед користувачів, Google інтегрує в задню панель смартфона систему кольорових LED-індикаторів.

Ця підсвітка слугуватиме для сповіщень про повідомлення, відображення статусів додатків та візуалізації роботи штучного інтелекту Gemini, коли телефон лежить екраном донизу.

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Кінець епохи 128 ГБ та суттєве здорожчання

Головна технічна зміна в лінійці - повна відмова від базового обсягу вбудованої пам'яті на 128 ГБ, який для сучасних флагманів у 2026 році вже вважається застарілим.

Тепер і базовий Pixel 11 і просунутий Pixel 11 Pro стартуватимуть виключно з 256 ГБ.

Слідом за Apple та іншими гравцями ринку Google змушена переглянути свою цінову політику. Через глобальний дефіцит напівпровідників та стрімке подорожчання оперативної пам'яті вартість усіх моделей зросте приблизно на 100 доларів/євро.

Попередній ціновий прогноз для європейського та американського ринків виглядає так:

Pixel 11 (256 ГБ) - від 899 доларів (999 євро в Європі);

- від 899 доларів (999 євро в Європі); Pixel 11 Pro - від 1099 доларів (1199 євро);

- від 1099 доларів (1199 євро); Pixel 11 Pro XL - від 1299 доларів;

- від 1299 доларів; Pixel 11 Pro Fold - від 1899 доларів (найдорожча складна модель, яка все ж залишиться трохи дешевшою за аналогічні гнучкі смартфони від Samsung).

Оновлення Pixel Watch 5: ризикований крок

Окрім смартфонів, на презентації очікується анонс смартгодинника Pixel Watch 5. Зовнішній вигляд пристрою навряд чи зазнає суттєвих змін, адже Google дотримується єдиного круглого дизайну з мінімалістичними лініями.

Проте всередині відбудеться важлива технічна революція: компанія планує відмовитися від процесорів Qualcomm Snapdragon на користь власного мікрочіпа Tensor, розробленого спеціально для носимих пристроїв.

Враховуючи, що свого часу перехід смартфонів на перші покоління чіпів Tensor супроводжувався проблемами з перегрівом і оптимізацією, експерти з пересторогою чекають цього кроку.

Ключове питання - чи зможе фірмовий процесор забезпечити високу швидкість інтерфейсу, не виснажуючи при цьому і без того скромну батарею годинника.

Цього року Google також змінила час проведення заходу. На відміну від традиційних ранкових презентацій, трансляція Made by Google 2026 розпочнеться о 01:00 ночі 13 серпня за київським часом.