Забудьте про Premiere Pro: Google запускає ШІ-монтаж відео у Photos

Google оголосила про запуск інноваційного інструменту для користувачів свого хмарного сховища. Нова функція отримала назву Video Remix та була інтегрована безпосередньо у додаток Google Photos.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google .

Завдяки інтеграції передової мультимодальної нейромережі Gemini Omni, користувачі тепер можуть повністю трансформувати та переосмислювати свої збережені відеоролики без необхідності вивчати складні професійні програми монтажу.

Швидкий монтаж за допомогою текстових підказок

Нова функція розташована у вкладці "Створити" (Create) всередині додатка Google Photos.

Там користувачам стає доступною розгалуженою бібліотекою шаблонів та інструментів для кастомізації. Замість тривалого ручного редагування достатньо ввести текстовий запит (промпт) для ШІ.

Наприклад, Gemini можна попросити накласти на відео унікальний художній акварельний фільтр, змінити похмуру та темну колористику сцени на яскраве ранкове освітлення або повністю замінити оригінальний фон на іншу локацію.

Розробники Google запевняють, що обробка промпту та генерація оновленого відео тривають лише кілька секунд.

Можливості Gemini Omni

Ядром нової технології стала модель Gemini Omni, анонсована під час травневої конференції розробників. Нейромережа розглядається як прямий наступник попередніх моделей Nano Banana та генератора відео Veo 3.1.

Ключова перевага Omni полягає у тому, що ШІ-модель здатна приймати значно ширший спектр вхідних даних та значно краще розуміє закони фізики - гравітацію та кінетичну енергію. Завдяки цьому згенеровані або змінені сцени виглядають максимально реалістично.

Окрім базової зміни стилістики, інструмент дозволяє користувачам інтегрувати у відео власні цифрові аватари.

Для захисту авторського права та запобігання поширенню фейків усі створені за допомогою ШІ ролики автоматично маркуються невидимими водяними знаками за допомогою фірмової технології захисту SynthID від Google DeepMind.

Доступність нової функції

На першому етапі розгортання інструмент Video Remix не буде безкоштовним для всіх користувачів.

Google відкриває доступ до функції поетапно. Починаючи від 8 липня, оновлення стає доступним для передплатників тарифних планів Google AI Plus, Pro та Ultra.

Географія першої хвилі релізу охоплює територію США та кілька обраних країн, після чого ШІ-редактор планують масштабувати на весь світ.