В смартфонах Pixel появится популярная фишка iPhone: Google уже тестирует новинку

Google готовит полезное обновление для линейки смартфонов Pixel. В коде свежей тестовой сборки Android 17 QPR1 обнаружили инструмент под названием Photo Shuffle - он позволит автоматически менять обои рабочего стола по расписанию.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Как работать Photo Shuffle на смартфонах Pixel?

Обнаруженные скриншоты интерфейса указывают на то, что пользователи смогут гибко настраивать отображение снимков. Вместо стандартного изменения случайных картинок от Google система позволит работать с личной галереей.

Можно выбрать готовые альбомы или создать уникальные папки, куда умные алгоритмы будут автоматически отбирать фотографии конкретных людей или домашних любимцев.

Разработчики предусмотрели несколько сценариев для изменения изображений на экране:

Ежечасно;

Каждый день;

При каждом прикосновении к дисплею;

В зависимости от времени восхода и заката.

В Android имеется только функция "Ежедневные обои", однако она ограничена исключительно стандартными наборами картинок от производителя.

Новая утилита появится в меню "Обои и стиль" в настройках телефона. Ожидается, что фишка станет доступна всем пользователям уже в сентябре в рамках планового стабильного обновления Feature Drop.

Интерфейс будущего приложения Photo Shuffle на смартфонах Pixel (скриншот: Android Authority)

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Курс на экосистему Apple

Это далеко не первый случай, когда Google интегрирует в Android функции, ранее доказавшие свою успешность на iOS. Помимо визуального обновления экрана блокировки, техногигант активно копирует элементы бесшовной экосистемы Apple.

В частности, на недавней конференции Google I/O 2026 разработчики анонсировали технологию Continue On. Она работает по аналогии с функцией Apple Handoff и позволяет мгновенно продолжать работу в приложениях или чтении документов на другом устройстве (например, планшете или ноутбуке) с того места, где пользователь остановился на смартфоне.

Эксперты отмечают, что такие шаги направлены на удержание премиум-клиентов и повышение комфорта в рамках Android-инфраструктуры.