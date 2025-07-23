В "Слузі народу" зробили заяву щодо НАБУ і САП: бачимо невдоволення, будемо реагувати
У "Слузі народу" заявили, що усвідомлюють суспільне невдоволення і пообіцяли підтримати майбутній план дій щодо НАБУ та САП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамію в Telegram.
"Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично його підтримати, надати необхідні ресурси та забезпечити потрібні рішення", - заявив Арахамія.
Щодо законопроєкту №12414 він наголосив:
- У документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК.
- Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності.
- Закон не зачіпає інфраструктуру НАБУ і САП, ці органи продовжують працювати.
- За весь час цього скликання парламенту не було жодного наступу на антикорупційні органи.
Арахамія нагадав, що одним із перших рішень Верховної Ради було посилення антикорупційних інститутів, зокрема:
- Надано НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009).
- Посилено незалежність НАЗК і впроваджено процедуру відбору його голови за участі міжнародних партнерів (законопроєкт №1029).
- Розблоковано роботу Вищого антикорупційного суду (законопроєкт №1025).
Також Арахамія зазначив, що команда парламенту підтримує інші антикорупційні ініціативи, серед яких зняття депутатської недоторканності, повернення покарань за незаконне збагачення та кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
"Ми готові і надалі підтримувати політично все, що необхідно для ефективної роботи правоохоронної системи, і розглянемо будь-які запропоновані зміни", - резюмував голова фракції.
Резонансний закон щодо обмеження НАБУ
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво змінює розподіл повноважень між антикорупційними органами. Нові положення значно посилюють роль Генеральної прокуратури у справах, які раніше вели виключно НАБУ і САП.
Зокрема, генпрокурор тепер отримає право доступу до всіх матеріалів кримінальних проваджень НАБУ, зможе давати обов’язкові вказівки детективам і змінювати підслідність справ.
Окрім того, керівника САП позбавляють можливості входити до складу групи прокурорів, що фактично знижує його вплив на процес.
Перед голосуванням за законопроєкт антикорупційні органи закликали народних депутатів не підтримувати його.
На цьому тлі в Києві та кількох інших містах відбулися акції протесту. Попри це, ввечері, 23 липня, президент Володимир Зеленський підписав документ.
Більше про закон - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також детальніше ознайомитися про те, що таке НАБУ і САП та чим займаються антикорупційні органи можна в окремому матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.