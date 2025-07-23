В "Слузі народу" зробили заяву щодо НАБУ і САП: бачимо невдоволення, будемо реагувати

У "Слузі народу" заявили, що усвідомлюють суспільне невдоволення і пообіцяли підтримати майбутній план дій щодо НАБУ та САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамію в Telegram.