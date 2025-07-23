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В "Слуге народа" сделали заявление по НАБУ и САП: видим недовольство, будем реагировать

Среда 23 июля 2025 15:44
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В "Слуге народа" сделали заявление по НАБУ и САП: видим недовольство, будем реагировать Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (facebook com david braun)
Автор: Ірина Глухова

В "Слуге народа" заявили, что осознают общественное недовольство и пообещали поддержать будущий план действий по НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram.

"Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически его поддержать, предоставить необходимые ресурсы и обеспечить нужные решения", - заявил Арахамия.

Относительно законопроекта №12414 он подчеркнул:

  • В документе нет и никогда не было ни слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК.
  • Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.
  • Закон не затрагивает инфраструктуру НАБУ и САП, эти органы продолжают работать.
  • За все время этого созыва парламента не было ни одного наступления на антикоррупционные органы.

Арахамия напомнил, что одним из первых решений Верховной Рады было усиление антикоррупционных институтов, в частности:

  • Предоставлены НАБУ полномочия самостоятельно прослушивать подозреваемых (законопроект №1009).
  • Усилена независимость НАПК и внедрена процедура отбора его председателя с участием международных партнеров (законопроект №1029).
  • Разблокирована работа Высшего антикоррупционного суда (законопроект №1025).

Также Арахамия отметил, что команда парламента поддерживает другие антикоррупционные инициативы, среди которых снятие депутатской неприкосновенности, возвращение наказаний за незаконное обогащение и уголовную ответственность за ложь в декларациях.

"Мы готовы и в дальнейшем поддерживать политически все, что необходимо для эффективной работы правоохранительной системы, и рассмотрим любые предложенные изменения", - резюмировал глава фракции.

Резонансный закон об ограничении НАБУ

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами. Новые положения значительно усиливают роль Генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно НАБУ и САП.

В частности, генпрокурор теперь получит право доступа ко всем материалам уголовных производств НАБУ, сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

Кроме того, руководителя САП лишают возможности входить в состав группы прокуроров, что фактически снижает его влияние на процесс.

Перед голосованием за законопроект антикоррупционные органы призвали народных депутатов не поддерживать его.

На этом фоне в Киеве и нескольких других городах прошли акции протеста. Несмотря на это, вечером, 23 июля, президент Владимир Зеленский подписал документ.

Больше о законе - читайте в материале РБК-Украина.

Также подробнее ознакомиться о том, что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы можно в отдельном материале РБК-Украина.

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