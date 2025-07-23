В "Слуге народа" сделали заявление по НАБУ и САП: видим недовольство, будем реагировать

В "Слуге народа" заявили, что осознают общественное недовольство и пообещали поддержать будущий план действий по НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram .

"Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически его поддержать, предоставить необходимые ресурсы и обеспечить нужные решения", - заявил Арахамия.

Относительно законопроекта №12414 он подчеркнул:

В документе нет и никогда не было ни слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК.

Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.

Закон не затрагивает инфраструктуру НАБУ и САП, эти органы продолжают работать.

За все время этого созыва парламента не было ни одного наступления на антикоррупционные органы.

Арахамия напомнил, что одним из первых решений Верховной Рады было усиление антикоррупционных институтов, в частности:

Предоставлены НАБУ полномочия самостоятельно прослушивать подозреваемых (законопроект №1009).

Усилена независимость НАПК и внедрена процедура отбора его председателя с участием международных партнеров (законопроект №1029).

Разблокирована работа Высшего антикоррупционного суда (законопроект №1025).

Также Арахамия отметил, что команда парламента поддерживает другие антикоррупционные инициативы, среди которых снятие депутатской неприкосновенности, возвращение наказаний за незаконное обогащение и уголовную ответственность за ложь в декларациях.

"Мы готовы и в дальнейшем поддерживать политически все, что необходимо для эффективной работы правоохранительной системы, и рассмотрим любые предложенные изменения", - резюмировал глава фракции.