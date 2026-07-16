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"Слуга народу" збереться на фракцію через Клименка, призначення можуть відкласти

12:02 16.07.2026 Чт
1 хв
Засідання фракції відбудеться під час парламентської перерви
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
"Слуга народу" збереться на фракцію через Клименка, призначення можуть відкласти Фото: Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Фракція "Слуга народу" проведе окреме засідання щодо голосування за кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції СН.

Співрозмовник видання зазначив, що питання призначення Клименка можуть відкласти. Засідання фракції відбудеться в перерві засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, напередодні остаточно підтвердилося рішення президента Володимира Зеленського змінити керівника Міноборони Михайла Федорова. Глава держави запропонував на цю посаду Ігоря Клименка, пояснивши своє рішення, зокрема, конфліктом між Федоровим та головкомом Сирським.

Сьогодні біля театру імені Франка в Києві відбувся мітинг на підтримку Федорова. Учасники акції закликали президента не звільняти міністра та залишити його на посаді.

Водночас Сергій Корецький позитивно оцінив кандидатуру Ігоря Клименка, назвавши його сильним і професійним управлінцем. При цьому він наголосив, що рішення щодо призначення міністра оборони належить до повноважень президента.

Про те, чому Зеленський вирішив прибрати Федорова та як ця історія вплинула на розстановку сил у його оточенні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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