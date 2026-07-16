"Слуга народу" збереться на фракцію через Клименка, призначення можуть відкласти

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції СН.

Сьогодні біля театру імені Франка в Києві відбувся мітинг на підтримку Федорова . Учасники акції закликали президента не звільняти міністра та залишити його на посаді.

Нагадаємо, напередодні остаточно підтвердилося рішення президента Володимира Зеленського змінити керівника Міноборони Михайла Федорова. Глава держави запропонував на цю посаду Ігоря Клименка, пояснивши своє рішення, зокрема, конфліктом між Федоровим та головкомом Сирським.

Співрозмовник видання зазначив, що питання призначення Клименка можуть відкласти. Засідання фракції відбудеться в перерві засідання Верховної Ради.

Водночас Сергій Корецький позитивно оцінив кандидатуру Ігоря Клименка, назвавши його сильним і професійним управлінцем. При цьому він наголосив, що рішення щодо призначення міністра оборони належить до повноважень президента.

Про те, чому Зеленський вирішив прибрати Федорова та як ця історія вплинула на розстановку сил у його оточенні - читайте в матеріалі РБК-Україна.