"Слуга народа" соберется на фракцию из-за Клименко, назначение могут отложить

Фракция "Слуга народа" проведет отдельное заседание по голосованию за кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции СН.

Собеседник издания отметил, что вопрос назначения Клименко могут отложить. Заседание фракции состоится в перерыве заседания Верховной Рады.

Напомним, накануне окончательно подтвердилось решение президента Владимира Зеленского сменить руководителя Минобороны Михаила Федорова. Глава государства предложил на эту должность Игоря Клименко, объяснив свое решение, в частности, конфликтом между Федоровым и главкомом Сырским.

Сегодня у театра имени Франко в Киеве состоялся митинг в поддержку Федорова. Участники акции призвали президента не увольнять министра и оставить его на должности.