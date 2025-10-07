Словаччина заявила, що більше не даруватиме зброю Україні

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що Братислава виступає проти відправлення зброї в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Сьогодні, 7 жовтня, під час пресконференції він наголосив, що позиція словацького уряду щодо відправлення Україні військової допомоги залишилась незмінною.
"Ми чітко заявили, що більше не будемо дарувати зброю та подібні речі Україні, але будемо продовжувати надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього", - наголосив словацький міністр.
Він також повідомив, що Словаччина вже підготувала частину 14-го пакета допомоги для України.
Калиняк додав, що наразі країна розглядає можливість підготовки ще одного пакета з компонентами енергетичної інфраструктури та засобими розмінування.
Нагадаємо, Україна отримає від Словаччини інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.
У 2023 році словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявляв, що його країна не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з Росією.
Пізніше Словаччина знайшла виправдання відмові від оборонної допомоги Україні. Вона зазначила, що начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.
8 листопада 2023 року уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 млн євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.
Уряд Фіцо повідомив, що Україна отримала 13 пакетів допомоги на загальну суму 671 млн євро. Крім озброєння, минулий уряд пропонував і гуманітарну допомогу у вигляді палива і медичних товарів.
РБК-Україна раніше писало, що у 2024 році тодішній спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що країна продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері.
Він також наголосив, що Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії.