Словаччина заявила, що більше не даруватиме зброю Україні

Сьогодні, 7 жовтня, під час пресконференції він наголосив, що позиція словацького уряду щодо відправлення Україні військової допомоги залишилась незмінною.

"Ми чітко заявили, що більше не будемо дарувати зброю та подібні речі Україні, але будемо продовжувати надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього", - наголосив словацький міністр.

Він також повідомив, що Словаччина вже підготувала частину 14-го пакета допомоги для України.

Калиняк додав, що наразі країна розглядає можливість підготовки ще одного пакета з компонентами енергетичної інфраструктури та засобими розмінування.