Словакия заявила, что больше не будет дарить оружие Украине

Сегодня, 7 октября, во время пресс-конференции он отметил, что позиция словацкого правительства по отправке Украине военной помощи осталась неизменной.

"Мы четко заявили, что больше не будем дарить оружие и подобные вещи Украине, но будем продолжать предоставлять только нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и мы придерживаемся этого", - подчеркнул словацкий министр.

Он также сообщил, что Словакия уже подготовила часть 14-го пакета помощи для Украины.

Калиняк добавил, что сейчас страна рассматривает возможность подготовки еще одного пакета с компонентами энергетической инфраструктуры и средствами разминирования.