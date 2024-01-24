У Словаччині заявили, що не будуть розривати з Україною військові контракти

Словаччина продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері. Але країна не надсилатиме військову допомогу зі складів своєї армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера парламенту Словаччини та лідер коаліційної партії "Голос" Петера Пеллегріні, якого цитує HNonline.

Відповідну заяву Пеллегріні, який балотується в президенти Словаччини, зробив вчора, 23 січня, під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Він заявив, що ставлення Словаччини до України потрібно оцінювати за фактам, але не за заявами окремих політиків. Пеллегріні нагадав, що країна продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу та технічну підтримку, зокрема, у розмінуванні. Також йшлося про постачання по лінії міністерства охорони здоров'я країни.

Пеллегріні додав, що Словаччина не буде розривати з Україною приватні військові контракти. Він нагадав, що боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах і що об’єкти на сході Словаччини, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку, знищувати не будуть.

Проте спікер парламенту наголосив, що Словаччина не буде більше надавати військової допомоги зі своїх оборонних складів. Проте, за його словами, це не означає, що Словаччина відвертається від України.

Ставлення Словаччини до війни

Нагадаємо, що Словаччини з початку повномасштабної війни надавала Україні військову допомогу. Зокрема, країна передала самохідні установки Zuzana 2.

Проте минулого року риторика Словаччини різко змінилися, коли уряд країни очолив Роберт Фіцо. Політик підтримує позицію Угорщини щодо зменшення допомоги Україні. Також Фіцо заявив про відмову від військової допомоги Україні.

Сьогодні, 24 січня, має відбутися зустріч Роберта Фіцо з прем'єром України Денисом Шмигалем. Вона прийде в Ужгороді, оскільки Фіцо не захотів їхав до Києва.