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У Словаччині вигадали виправдання відмові від військової допомоги Україні

Братислава, Четвер 26 жовтня 2023 20:37
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У Словаччині вигадали виправдання відмові від військової допомоги Україні Фото: Петер Пеллегріні, спікер парламенту Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина нібито більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

Про це заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.sk.

За його словами, Словаччина більше не має можливості передавати озброєння Україні, але вона планує так само надавати гуманітарну допомогу.

"Мова, ймовірно, більше не йтиме про летальну зброю чи ракетні системи, оскільки ми вже вичерпали наші можливості. Якщо Словаччина хоче зберегти якийсь ступінь власної обороноздатності, то вона більше не має великих можливостей для надання військової допомоги зброєю", - заявив Пеллегріні.

Водночас, новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про припинення військової допомоги Україні. Словаччина, за словами глави уряду, зосередиться на гуманітарній допомозі.

Парламентські вибори у Словаччині

Нагадаємо, наприкінці вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, внаслідок яких більшість голосів набрала проросійська партія Smer-SD. Її очолює Роберт Фіцо.

Учора, 25 жовтня, Фіцо офіційно став прем'єром Словаччини. Також було призначено новий уряд. Зокрема, головою Міністерства закордонних справ став скандальний Юрай Бланар, який у 2014 році заявляв про "громадянську війну" в Україні.

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