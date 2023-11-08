Уряд Словаччини блокує новий пакет допомоги Україні на 40 млн євро, - Aktuality

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Aktuality .

Йдеться вже про 14-й пакет оборонної допомоги від Словаччини для підтримки України з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Він був підготовлений Міноборони під керівництвом Мартіна Скленара до призначення нового уряду в країні.

Передбачалося, що пакет на понад 40 млн євро включатиме в основному боєприпаси, ракети для ЗРК КУБ, міномети та міни до них.

Однак новий уряд Фіцо відмовляється допомагати українській стороні у військовій сфері, і сьогодні, 8 листопада, влада Словаччини не підтримала рішення про надання такого пакета східному сусідові.

Допомога Україні від Словаччини

Братислава зазначає, що вже передали для Сил оборони України тринадцять пакетів військової допомоги на загальну суму 671 млн євро. Крім того, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії тодішній уряд Словаччини схвалив доставку в Україну медичних товарів та палива.

Пізніше були передані протитанкові комплекси, артилерійські системи, боєприпаси та боєприпаси, системи ППО, оптичне обладнання, ЗРК С-300, пускові системи, включаючи боєприпаси, гелікоптери, БМП, електростанції, трансформатори, матеріали для теплоцентралей, боєприпаси, комплектуючі для 13 винищувачів МіГ-29, частина зенітно-ракетного комплексу КУБ, 13 БМП МУ-90 (без вежі), боєприпаси калібру 125 міліметрів, паливо та особисте спорядження.

Таблиця з оглядом затвердженої військової допомоги від Словаччини для України (фото: ČV SR)

Зміна позиції уряду Словаччини щодо оборонної допомоги

Нагадаємо, раніше новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Глава уряду Словаччини підтвердив відмову від допомоги Україні під час виступу перед членами парламентського комітету з питань європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від військової допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

Додамо також, що за словами Фіцо, він не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Як раніше зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна не має проблем з новим урядом Словаччини під керівництвом Фіцо.