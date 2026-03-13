Фіцо надіслав Зеленському листа з проханням відновити транзит "Дружбою"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до президента України Володимира Зеленського з листом, у якому закликав відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба" до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист очільника словацького уряду.

У зверненні Фіцо заявив, що енергетична безпека Словацької Республіки є одним із ключових національних інтересів країни.

За його словами, рішення про припинення транзиту нафти через українську територію створює для країни серйозні збитки.

"З великим жалем ми сприйняли повідомлення про те, що Ви вирішили зупинити транзит нафти через Вашу територію до Словаччини, чим завдаєте нам не лише економічних збитків, а й серйозних логістичних проблем", - поскаржився він.

Фіцо також наголосив, що Словаччина, відповідно до рішень Європейського Союзу, має виняток із санкцій проти Росії, який дозволяє продовжувати отримувати російську нафту.

Він зазначив, що Братислава не має підтверджень інформації про пошкодження нафтопроводу "Дружба", яке Україна називає причиною припинення транзиту.

"Тому голови всіх політичних партій, представлених у Національній раді Словацької Республіки, просять Вас якнайшвидше відновити транзит нафти через Вашу територію", - зазначив Фіцо.

Крім того, у разі пошкодження нафтопроводу очільник словацького уряду закликав надали можливість інспекційній групі Європейської комісії оцінити їхні масштаби.

Водночас у листі прем’єр нагадав, що Словаччина прийняла значну кількість українських біженців після початку повномасштабної війни.

"У Словацькій Республіці наразі знайшли тимчасовий притулок понад 180 000 українських громадян, і як голови парламентських політичних партій ми висловлюємо Вам солідарність", - зазначив Фіцо.

Він додав заявив, що Братислава підтримує європейські прагнення України, але закликав уникати односторонніх рішень, які, за його словами, можуть зашкодити інтересам Словаччини.