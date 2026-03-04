Словаччина за ініціативою Фіцо припиняє аварійну допомогу Україні

Словацька держкомпанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії. Відповідне рішення вже ухвалив уряд Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N .

За словами директора SEPS Мартіна Магата, Україна востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні.

Він також розповів, що Київ нібито запитував екстрені постачання електроенергії після їх заборони словацькою стороною, проте не отримав їх.

Зазначається, що прохання про одностороннє розірвання контракту між SEPS та "Укренерго" подав словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Такі погрози прозвучали на тлі дуже складної ситуації з електропостачанням в Україні через постійні російські удари.

Пізніше, 23 лютого, Фіцо заявив, що Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну, попри вкрай важку ситуацію в країні через російські удари.

Пізніше Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" анонсувала подання скарги до прокуратури щодо рішення Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.

Зокрема, депутат Кароль Галек заявив, що словацький прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії. За його словами, припинення аварійних поставок електроенергії може мати критичні наслідки.