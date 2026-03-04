Словакия по инициативе Фицо прекращает аварийную помощь Украине
Словацкая госкомпания SEPS заявила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго" по аварийной поставке электроэнергии. Соответствующее решение уже приняло правительство Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.
По словам директора SEPS Мартина Магата, Украина в последний раз получала аварийные поставки электричества от Словакии в январе.
Он также рассказал, что Киев якобы запрашивал экстренные поставки электроэнергии после их запрета словацкой стороной, однако не получил их.
Отмечается, что просьбу об одностороннем расторжении контракта между SEPS и "Укрэнерго" подал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Что предшествовало
Напомним, в феврале Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Такие угрозы прозвучали на фоне очень сложной ситуации с электроснабжением в Украине из-за постоянных российских ударов.
Позже, 23 февраля, Фицо заявил, что Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране из-за российских ударов.
Позже Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" анонсировала подачу жалобы в прокуратуру относительно решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.
В частности, депутат Кароль Галек заявил, что словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России. По его словам, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.
Проблемы с "Дружбой"
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.
При этом Будапешт и Братислава начали обвинять во всем Украину, утверждая, что это Киев не хочет возобновлять поставки якобы по политическим причинам.