Словакия по инициативе Фицо прекращает аварийную помощь Украине

13:49 04.03.2026 Ср
2 мин
Киев уже обращался за помощью к Братиславе, однако так ее и не получил
aimg Валерий Ульяненко
Словакия по инициативе Фицо прекращает аварийную помощь Украине Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Словацкая госкомпания SEPS заявила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго" по аварийной поставке электроэнергии. Соответствующее решение уже приняло правительство Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Читайте также: У Зеленского очертили Фицо четкие рамки для встречи по "Дружбе"

По словам директора SEPS Мартина Магата, Украина в последний раз получала аварийные поставки электричества от Словакии в январе.

Он также рассказал, что Киев якобы запрашивал экстренные поставки электроэнергии после их запрета словацкой стороной, однако не получил их.

Отмечается, что просьбу об одностороннем расторжении контракта между SEPS и "Укрэнерго" подал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Что предшествовало

Напомним, в феврале Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Такие угрозы прозвучали на фоне очень сложной ситуации с электроснабжением в Украине из-за постоянных российских ударов.

Позже, 23 февраля, Фицо заявил, что Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране из-за российских ударов.

Позже Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" анонсировала подачу жалобы в прокуратуру относительно решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

В частности, депутат Кароль Галек заявил, что словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России. По его словам, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.

При этом Будапешт и Братислава начали обвинять во всем Украину, утверждая, что это Киев не хочет возобновлять поставки якобы по политическим причинам.

Украина Укрэнерго Роберт Фицо Электроэнергия
