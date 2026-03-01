ua en ru
У Зеленського окреслили Фіцо чіткі рамки для зустрічі щодо "Дружби

Неділя 01 березня 2026 23:43
У Зеленського окреслили Фіцо чіткі рамки для зустрічі щодо "Дружби Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна готова обговорити з прем'єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо усі питання щодо нафтопроводу Дружба. Київ запропонував чіткі дати візити, коли словацький чиновник може приїхати до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

Читайте також: "Схожі на наркоманів": в МЗС відповіли на закиди Орбана та Фіцо щодо нафти з Росії

"Україна запропонувала... Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну - 6 або 9 березня - для обговорення всіх наявних питань", - йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили додали, що готові говорити, як і було домовлено під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським в Робертом Фіцо.

Що передувало

Нагадаємо, що 12 лютого глава МЗС України Андрій Сібіга заявив, що Росія атакувала нафтопровід "Дружба". Після цього транзит нафти до Словаччини та Угорщини було припинено.

При цьому Будапешт і Братислава почали звинувачувати в усьому Україну, стверджуючи, що це Київ не хоче відновлювати поставки нібито з політичних причин.

Причому у відповідь Словаччина, а пізніше і Угорщина, пригрозили зупинити поставки електроенергії Україні. Погрози пролунали на тлі вкрай складної ситуації з енергетикою в Україні через атаки РФ.

Також відомо, що 27 лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбана поговорив з Робертом Фіцо. За підсумком вони висловили незгоду з тим, що відновити роботу "Дружби" неможливо через технічні проблеми.

З цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити «слідчу комісію» і вимагають від президента України допуску на об'єкт.

Новини
