Слова, які видають росіян одразу: ці українські фрази вони не можуть вимовити

Деякі українські слова - мовний бар'єр, який навіть на слух легко виявляє "не свого". Особливо це помітно на відео з полоненими, де росіяни намагаються повторити прості українські фрази, але даремно.

Які українські слова росіяни не можуть вимовити, розповідає РБК-Україна з посиланням на РадіоТрек .

З початком повномасштабної війни українська мова стала ще чіткішим маркером ідентичності. Навіть якщо людина добре її розуміє, вимова часто "видає" її.

Деякі звуки й фрази настільки характерні, що росіяни не можуть правильно їх вимовити навіть після тривалого навчання. Звуки "г", "и", м’яке "ш", суфікси -ння і -ття створюють мовний бар'єр, який не подолати на рівні інтуїції.

Ось кілька мовних особливостей, які особливо складні для росіян:

Звук "г"

У російській мові немає м’якого українського "г". Його або замінюють на "ґ", або взагалі перетворюють на "х". Спробуймо:

"Гарно гратись горобцям у гілках горобини".

Для більшості росіян така фраза - справжній мовний іспит.

Звуки "и" та "і"

Хоч ці звуки наче й подібні до російських, використовуються вони інакше. Складне для повторення речення:

"Привіт, привиде, ти знайшов свіжий привід і прийшов місити залиті сірими калюжами вулиці?"

М’яке "ш" і "ж"

В українській мові ці звуки можуть бути м’якими, у російській - лише твердими.

"Шість жінок після подорожі нашіптували одна одній ніжні слова про свіжі суші й чужі гаражі".

Подовжені суфікси -ння та -ття

Для росіян це взагалі мовне ноу-хау. Їм важко навіть на слух розрізнити подовження.

"Якби ж знаття, що потрібні знання і вміння часом рятують життя!"

Українське "ч"

У російській мові звук "ч" завжди м’який. В українській він може бути й твердим, тому навіть проста фраза викликає труднощі:

"Чи ти чистила його, чи не чистила, а чистішим цей м’ячик не став".