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Як тепер звучить лічилка "Рейки, шпали" українською і чому вона крутіше за радянський варіант

П'ятниця 11 липня 2025 08:00
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Як тепер звучить лічилка "Рейки, шпали" українською і чому вона крутіше за радянський варіант Як українською звучить дитяча лічилка "Рейки-рейки, шпали-шпали" (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Одна з найвідоміших дитячих лічилок, знайома багатьом із дитинства як "Рейки, рейки, шпали, шпали", отримала нове дихання в україномовній версії. Користувачі соцмереж захоплено діляться адаптованим текстом, у якому зберігся гумор, ритм і казковість оригіналу.

Як тепер звучить відома дитяча лічилка українською, розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Mama Sapiens Hudimova.

Походження лічилки

Відома лічилка або як її ще називали "масажний віршик" з'явилася на світ на початку XX століття. Джерело - народна творчість і точний автор невідомий.

Лічилка була дуже популярна в радянські часи, а також після розвалу СРСР, на усьому пострадянському просторі. Залежно від регіонів та країн деякі слова змінювалися, але зміст приблизно був однаковий.

Віршик читали під час дитячого масажу і робили певні рухи, які нагадували рейки, шпали, як клюють курочки і як їде поїзд. Немає жодної дитини, якій би цей віршик з масажем не подобалися.

Український варіант

Звісно, багато батьків й досі використовують цю лічилку разом з масажем. Але багатьом хотілося б мати й український варіант. Саме такий і запропонувала психологиня Наталія Худімова.

Вона додала свої українські реалії та мовну природність, а ще тваринок - слонів, вовчків, лисичку.

Ось як вона звучить зараз:

Рейки, рейки, шпали, шпали...

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось -

І горошки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім'я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

Далі бігло ведмежа

І спіймало нам вужа!

Далі йшов до нас вовчок

І вкусив нас за бочок.

Далі йшла до нас лисичка

З пишним хвостиком сестричка.

Ось директор-молодець

Стіл поставив і стілець

І друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

"Любий синку! Милий хлопчик!

Висилаю жовтий горщик,

На нім сонячні бочки

І на денці - крапочки"

Фактично - це вже не переклад, а повноцінний український віршик, який батьки можуть сміло використовувати для своїх діточок. Тепер це повноцінна українська історія, яка допоможе розвивати дитячу уяву.

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