Як тепер звучить лічилка "Рейки, шпали" українською і чому вона крутіше за радянський варіант
Одна з найвідоміших дитячих лічилок, знайома багатьом із дитинства як "Рейки, рейки, шпали, шпали", отримала нове дихання в україномовній версії. Користувачі соцмереж захоплено діляться адаптованим текстом, у якому зберігся гумор, ритм і казковість оригіналу.
Як тепер звучить відома дитяча лічилка українською, розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Mama Sapiens Hudimova.
Походження лічилки
Відома лічилка або як її ще називали "масажний віршик" з'явилася на світ на початку XX століття. Джерело - народна творчість і точний автор невідомий.
Лічилка була дуже популярна в радянські часи, а також після розвалу СРСР, на усьому пострадянському просторі. Залежно від регіонів та країн деякі слова змінювалися, але зміст приблизно був однаковий.
Віршик читали під час дитячого масажу і робили певні рухи, які нагадували рейки, шпали, як клюють курочки і як їде поїзд. Немає жодної дитини, якій би цей віршик з масажем не подобалися.
Український варіант
Звісно, багато батьків й досі використовують цю лічилку разом з масажем. Але багатьом хотілося б мати й український варіант. Саме такий і запропонувала психологиня Наталія Худімова.
Вона додала свої українські реалії та мовну природність, а ще тваринок - слонів, вовчків, лисичку.
Ось як вона звучить зараз:
Рейки, рейки, шпали, шпали...
Їхав поїзд із Полтави.
Ось віконце відчинилось -
І горошки покотились.
Йшли курчата, ціпу-ціпу,
Дзьобали собі на втіху.
А за ними гусенята
Теж пощипують завзято.
Далі йшла сім'я слонів,
Тупали, аж гай шумів.
Далі бігло ведмежа
І спіймало нам вужа!
Далі йшов до нас вовчок
І вкусив нас за бочок.
Далі йшла до нас лисичка
З пишним хвостиком сестричка.
Ось директор-молодець
Стіл поставив і стілець
І друкує на машинці
Лист малесенькій дитинці:
"Любий синку! Милий хлопчик!
Висилаю жовтий горщик,
На нім сонячні бочки
І на денці - крапочки"
Фактично - це вже не переклад, а повноцінний український віршик, який батьки можуть сміло використовувати для своїх діточок. Тепер це повноцінна українська історія, яка допоможе розвивати дитячу уяву.