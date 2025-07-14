Слова, которые выдают россиян сразу: эти украинские фразы они не могут произнести

Некоторые украинские слова - языковой барьер, который даже на слух легко обнаруживает "не своего". Особенно это заметно на видео с пленными, где россияне пытаются повторить простые украинские фразы, но зря.

Какие украинские слова россияне не могут произнести, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на РадиоТрек .

С началом полномасштабной войны украинский язык стал еще более четким маркером идентичности. Даже если человек хорошо его понимает, произношение часто "выдает" его.

Некоторые звуки и фразы настолько характерны, что русские не могут правильно их произнести даже после длительного обучения. Звуки "г", "и", мягкое "ш", суффиксы -ння и -ття создают языковой барьер, который не преодолеть на уровне интуиции.

Вот несколько языковых особенностей, которые особенно сложны для русских:

Звук "г"

В русском языке нет мягкого украинского "г". Его либо заменяют на "ґ", либо вообще превращают в "х". Давайте попробуем:

"Гарно гратись горобцям у гілках горобини".

Для большинства россиян такая фраза - настоящий языковой экзамен.

Звуки "и" и "і"

Хотя эти звуки вроде бы и похожи на русские, используются они иначе. Сложное для повторения предложение:

"Привіт, привиде, ти знайшов свіжий привід і прийшов місити залиті сірими калюжами вулиці?"

Мягкое "ш" и "ж"

В украинском языке эти звуки могут быть мягкими, в русском - только твердыми.

"Шість жінок після подорожі нашіптували одна одній ніжні слова про свіжі суші й чужі гаражі".

Удлиненные суффиксы -ння и -ття

Для россиян это вообще языковое ноу-хау. Им трудно даже на слух различить удлинение.

"Якби ж знаття, що потрібні знання і вміння часом рятують життя!"

Украинское "ч"

В русском языке звук "ч" всегда мягкий. В украинском он может быть и твердым, поэтому даже простая фраза вызывает трудности:

"Чи ти чистила його, чи не чистила, а чистішим цей м’ячик не став".