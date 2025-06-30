Як українською побажати здоров'я тому, хто чхнув і не зганьбитися

Фраза "Будь здоров" давно увійшла в побут українців як реакція на чхання. Проте чи справді вона нормативна з погляду української мови?

Чи доречно вживати фразу "будь здоров" в спілкуванні, розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення кандидатки філологічних наук Олесі Сулими для Village.

Що ми кажемо тому, хто чхнув

Коли хтось поруч чхає, більшість інстинктивно промовляє: "Будь здоров". Ця фраза давно стала частиною нашого повсякденного мовлення, проте не всі задумуються, наскільки вона відповідає нормам української мови й мовленнєвого етикету.

З погляду правопису, правильним зверненням до людини, яка чхнула, є "Будь здоровий" (для чоловіків) або "Будь здорова" (для жінок). Це класичне побажання міцного здоров’я.

Як виникла ця традиція

За словами експертки, в європейській традиції це побажання виникло ще за часів епідемій чуми - тоді вважалося, що чхання може бути першою ознакою хвороби. Тож "будь здоровим"слугувало своєрідним оберегом.

В українській культурі цей вислів має аналогічне значення. Однак водночас побутує інше повір’я: якщо людина чхнула під час розповіді, це нібито підтверджує правдивість її слів. У таких випадках можна почути репліку: "Правду каже".

Побажання чи форма прощання?

Цікаво, що за даними Словника української мови (СУМ), вислів "Будь здоров!" також може вживатися при прощанні або як форма привітання. Тобто це не лише реакція на чхання.

Водночас сьогодні точаться дискусії: чи потрібно взагалі реагувати на чхання? Частина людей вважає таку реакцію проявом ввічливості, інші - зайвою, що навіть може викликати незручність у людини, яка чхнула.

А що каже етикет

Особливо це актуально у формальному чи діловому середовищі. За словами експертки з етикету Аліни Скибинської, у професійному спілкуванні не заведено реагувати на чхання словами на кшталт "Будь здоровий".

Натомість рекомендується залишатися тактовним і просто продовжити розмову, не акцентуючи на інциденті.

Отже, "Будь здоровий" - граматично правильне і культурно вмотивоване побажання. Але доречність його вживання залежить від контексту: у побуті - цілком прийнятно, у діловій сфері - краще утриматися.