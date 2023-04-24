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Слідом за Нідерландами та Швейцарією. Франція закрила посольство у Судані

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Понеділок 24 квітня 2023 16:57
Слідом за Нідерландами та Швейцарією. Франція закрила посольство у Судані Фото: Франція закрила посольство в Судані (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Франції ухвалив рішення закрити своє посольство в Судані. При цьому диппредставництво більше не є пунктом перегрупування для людей, які бажають покинути столицю Судану Хартум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Франції.

Посольство Франції продовжить свою діяльність з Парижа під керівництвом посла.

"Франція мобілізована для сприяння припиненню вогню та відновленню політичного перехідного процесу в Судані. Вона повністю підтримує координаційний механізм під егідою Африканського союзу, МЗЗС, Ліги арабських держав, Євросоюзу та ООН", - ідеться в повідомленні.

При цьому Франція закликає всі сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії, дозволити гуманітарний доступ, пощадити цивільне населення і повернутися на шлях політичного діалогу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Нідерланди закрили посольство у Хартумі.

При цьому Швейцарія закрила своє посольство в Судані.

Зазначимо, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Додамо, що за кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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Франція Судан
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