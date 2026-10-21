Віткофф запропонує Путіну переговори з Зеленським і Трампом

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час візиту до РФ обговорить із російським керівництвом пропозиції щодо завершення війни в Україні. Поїздка може стати кроком до організації зустрічі на рівні лідерів - Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що відомо про поїздку Віткоффа до Росії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив журналістам після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та Віткоффом в Осло, що останній вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

"Стів Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом та обміняється ідеями, отриманими під час цієї зустрічі, та пропозиціями, над якими опрацювали європейські та американські колеги, і, можливо, прокладе шлях для зустрічі на рівні лідерів", - сказав Стьоре.

Таким чином, Віткофф має передати Москві напрацювання, які обговорювали представники США та європейських країн. Одним із можливих результатів цих контактів може стати організація переговорів за участю президентів України, США та Росії.

Що кажуть Зеленський і Трамп

Президент Володимир Зеленський після переговорів наголосив на важливості можливої тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним. За його словами, є питання, які можуть вирішити лише безпосередньо лідери держав.

Зеленський також зазначив, що подальший розвиток подій залежатиме від позиції російської сторони.

"Стів їде завтра до Росії, і подивимося, що Путін скаже", - заявив український президент.

Водночас Трамп раніше припускав, що для досягнення мирної угоди Путіну та Зеленському необов'язково зустрічатися особисто. За його словами, домовленостей можна спробувати досягти й іншим шляхом.