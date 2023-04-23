Нідерланди закрили посольство у Судані

Уряд Нідерландів ухвалив рішення закрити своє посольство в столиці Судану Хартумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у Twitter .

"Посольство Нідерландів у Хартумі закрито. Операції (з евакуації, - ред.) триватимуть із регіону та Нідерландів, наскільки це можливо", - написав він.

Міністр додав, що наразі проводять спільну операцію кількох країн з евакуації співвітчизників із Судану.

"Нідерланди також беруть у ній участь із командою у складі нідерландських МЗС і Міноборони в Йорданії. Вони зроблять усе можливе, щоб забрати голландських громадян якомога швидше та безпечніше", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні у Судані розпочалася евакуація іноземних громадян із порту Червоного моря.

Крім того, армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через воєнні дії в країні.

Додамо, що збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.