Спроба перевороту в Судані: у сутичках загинули щонайменше 25 людей, багато поранених

Внаслідок спроби військового перевороту в Судані, яка розпочалася 15 квітня, стали не менше 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними центрального комітету лікарів країни, також внаслідок збройних зіткнень 183 особи постраждали. Випадки загибелі людей відносяться до різних міст та місць зіткнення. В аеропорту Хартума також знайдено загиблих. Невідомо, чи вони громадянські.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня,у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування.

Зазначимо, США вже відреагували на бойові дії в Судані та закликали сторони припинити насильство.

Також міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно.

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