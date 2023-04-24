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Швейцарія закрила своє посольство у Судані

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Понеділок 24 квітня 2023 15:55
Швейцарія закрила своє посольство у Судані Фото: Швейцарія закрила своє посольство у Судані (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швейцарії закрив своє посольство в столиці Судану Хартумі. Також Берн евакуював співробітників дипломатичного представництва та їхні родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наші співробітники та їхні сім'ї евакуйовані і перебувають у безпеці", - повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Міністерство закордонних справ Швейцарії повідомило, що сімох співробітників посольства і п'ятьох супроводжуючих було евакуйовано. З ними було все гаразд, двоє людей попрямували до сусідньої Ефіопії, а решту евакуювали до Джібуті за допомогою Франції.

"Евакуація стала можливою завдяки співпраці з нашими партнерами, зокрема з Францією", - сказав Кассіс.

При цьому наголошується, що триває робота з надання допомоги громадянам Швейцарії, які застрягли в Судані. За даними МЗС країни, що в Судані зареєстровано близько 100 швейцарських громадян, а решта, як припускають, відвідують район Червоного моря як туристи.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Додамо, що за кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.

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