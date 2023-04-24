Вслед за Нидерландами и Швейцарией. Франция закрыла посольство в Судане

Правительство Франции приняло решение закрыть свое посольство в Судане. При этом диппредставительство больше не является пунктом перегруппировки для людей, желающих покинуть столицу Судана Хартум.

Посольство Франции продолжит свою деятельность из Парижа под руководством посла.

"Франция мобилизована для содействия прекращению огня и возобновлению политического переходного процесса в Судане. Она полностью поддерживает координационный механизм под эгидой Африканского союза, МОВР, Лиги арабских государств, Евросоюза и ООН", - говорится в сообщении.

При этом Франция призывает все стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия, разрешить гуманитарный доступ, пощадить гражданское население и вернуться на путь политического диалога.

Напомним, накануне стало известно, что Нидерланды закрыли посольство в Хартуме.

При этом также Швейцария закрыла свое посольство в Судане.

Отметим, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Добавим, что спустя несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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