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Вслед за Нидерландами и Швейцарией. Франция закрыла посольство в Судане

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Понедельник 24 апреля 2023 16:57
Вслед за Нидерландами и Швейцарией. Франция закрыла посольство в Судане Фото: Франция закрыла посольство в Судане (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Франции приняло решение закрыть свое посольство в Судане. При этом диппредставительство больше не является пунктом перегруппировки для людей, желающих покинуть столицу Судана Хартум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

Посольство Франции продолжит свою деятельность из Парижа под руководством посла.

"Франция мобилизована для содействия прекращению огня и возобновлению политического переходного процесса в Судане. Она полностью поддерживает координационный механизм под эгидой Африканского союза, МОВР, Лиги арабских государств, Евросоюза и ООН", - говорится в сообщении.

При этом Франция призывает все стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия, разрешить гуманитарный доступ, пощадить гражданское население и вернуться на путь политического диалога.

Напомним, накануне стало известно, что Нидерланды закрыли посольство в Хартуме.

При этом также Швейцария закрыла свое посольство в Судане.

Отметим, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Добавим, что спустя несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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