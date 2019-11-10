ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о рынке земли

Новости » Политика     10.11.2019 - 13:04
На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о рынке земли
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

Также буде рассмотрен проект госбюджета на 2020 год

На следующей пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли, а также проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Законопроекты рассмотрят во вторник и в четверг.

"На следующей пленарной неделе на вторник в повестке дня рынок земли. В четверг будет рассматриваться Госбюджет", - сообщил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирный банк выражает поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка земли. В свою очередь, в руководстве Европейского банка реконструкции и развития заявили, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки.

Напомним, 11 ноября проект госбюджета на следующий год сначала рассмотрят в правовом комитете парламента.

Кроме этого, сообщалось, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что может возглавить партию. По его словам, он является единственным кандидатом на пост главы партии.

Украина и Италия планируют углубить сотрудничество на уровне парламентов В Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках
Новости Украины Верховная РадаДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь