На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о рынке земли

Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

Также буде рассмотрен проект госбюджета на 2020 год

На следующей пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли, а также проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Законопроекты рассмотрят во вторник и в четверг.

"На следующей пленарной неделе на вторник в повестке дня рынок земли. В четверг будет рассматриваться Госбюджет", - сообщил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирный банк выражает поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка земли. В свою очередь, в руководстве Европейского банка реконструкции и развития заявили, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки.

Напомним, 11 ноября проект госбюджета на следующий год сначала рассмотрят в правовом комитете парламента.

Кроме этого, сообщалось, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что может возглавить партию. По его словам, он является единственным кандидатом на пост главы партии.