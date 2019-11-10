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Партию "Слуга народа" может возглавить Корниенко

Новости » Политика     10.11.2019 - 12:19
Партию "Слуга народа" может возглавить Корниенко
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Сейчас он пребывает на должности первого заместителя фракции

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что может возглавить партию. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, он является единственным кандидатом на пост главы партии.

"Возможно выдвинут меня. Из кандидатов пока только я", - сказал он.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, который также является главой партии "Слуга народа", заявлял, что партия выберет нового главу на съезде в ноябре.

"Если я не ошибаюсь, съезд состоится 9 или 10 числа. В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового главы партии, а также выборов в ОТО", - заявил Разумков.

В конце сентября появилась информация о том, что Разумков хочет сложить полномочия с должности главы партии из-за невозможности совмещать две должности.

Ранее РБК-Украина писало, что первый этап съезда "Слуги народа" пройдет 10 ноября в выставочном центре "Парковый" в Киеве. Начало съезда запланировано на 12:00.

Ожидается, что на съезде заслушают отчет о деятельности партии за последний год, примут несколько кадровых решений, а также объявят об участии партии в выборах в объединенных территориальных общинах 22 и 29 декабря.

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Новости Украины Слуга народаАлександр Корниенко
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