В ЕИБ и ЕБРР заявили, что спешка в земельной реформе неуместна

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В ЕБРР призвали взять паузу в реализации земельной реформы

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки. Об этом он заявил в ходе Киевского международного экономического форума в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Он призвал взять паузу в реализации земельной реформы.

"Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе (на инвестиционном форуме, - ред.) на прошлой неделе, - "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их поправим". Земельная реформа - такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сбережем права малых фермеров", - сказал он.

Кроме того, такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру.

"Украине не стоит спешить... Я бы рекомендовал делать это постепенно, вначале решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", - отметил Сулакру.

Напомним, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский спрогнозировал рост цен на землю после запуска земельной реформы. Примерно цена вырастет на 5-10% в следующем году. После снятия моратория цена вырастет на 10-20%.

Ранее РБК-Украина писало, что в бюджете на 2020 год заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. На удешевление кредитов для желающих купить землю заложено 4,4 мррд гривен.