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Во Всемирном банке выразили поддержку земельной реформе

Новости » Политика     09.11.2019 - 22:19
Во Всемирном банке выразили поддержку земельной реформе
Иллюстративное фото (vsemirnyjbank.org)

Банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель

Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель - земельной реформе. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

В Банке отметили, что земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить прибыль за свой ценный актив.

В организации считают, что это пойдет на пользу всем фермерам - малым, средним и крупным, так и землевладельцам. Кроме того, во Всемирном банке отметили, что реформа повышает уровень жизни украинского народа путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны.

В банке подытожили: «Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, что стимулирует коррупцию, хватило всем - пора земельной реформы».

Напомним, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки.

Кроме того, такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка Жан-Жак Сулакру.

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Новости Украины Всемирный банкземельная реформа
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